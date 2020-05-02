В Испании за минувшие сутки зафиксировали 276 смертей от коронавируса COVID-19. Общее число жертв достигло 25 100 человек.
Об этом в субботу, 2 мая, сообщило El País. При этом 1 мая в стране была зафиксирована 281 жертва коронавируса. Причем уже больше недели показатель смертности в Испании держится ниже уровня в 400 смертей.
Отмечается также, что за сутки вирусом заразились еще 1 147 испанцев. Общее число заразившихся в Испании – 216 582 человека.
В Испании произошел поворот в борьбе с коронавирусом
ВВС
При этом всего выздоровели 117 248 человек. Этот показатель за 24 часа вырос на 2 572.
Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании решили ослабить карантин. Жители страны смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая.
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