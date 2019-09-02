В Испании задержали яхту россиянина с 800 кг кокаина: фото "улова"

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.

Как сообщает El Mundo, совместную операцию неподалеку от Азорских островов провели полиция, Гражданская гвардия и Налоговое агентство Испании в сотрудничестве с другими европейскими силами безопасности.

Они перехватили судно Seascape, двигавшееся в сторону Канарских островов, на борту которого было 797 килограммов наркотика. Кокаин был спрятан в каркасе судна. Его сопроводили на военно-морскую базу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Кокаин на яхте россиянина El Mundo

El Mundo

El Mundo

Сообщается, что яхта была зафрахтована сербской мафией. В результате спецоперации были задержаны шесть человек. Это трое членов экипажа — серб, мексиканец и россиянин, — а также три человека в Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

Троим из девяти подозреваемых в контрабанде в Европу 400 кг кокаина изменили меру пресечения на домашний арест.

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