В Испании задержали яхту россиянина с 800 кг кокаина: фото "улова"

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Как сообщает El Mundo, совместную операцию неподалеку от Азорских островов провели полиция, Гражданская гвардия и Налоговое агентство Испании в сотрудничестве с другими европейскими силами безопасности.
Они перехватили судно Seascape, двигавшееся в сторону Канарских островов, на борту которого было 797 килограммов наркотика. Кокаин был спрятан в каркасе судна. Его сопроводили на военно-морскую базу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Кокаин на яхте россиянина
El Mundo
El Mundo
El Mundo
Сообщается, что яхта была зафрахтована сербской мафией. В результате спецоперации были задержаны шесть человек. Это трое членов экипажа — серб, мексиканец и россиянин, — а также три человека в Сербии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.
Троим из девяти подозреваемых в контрабанде в Европу 400 кг кокаина изменили меру пресечения на домашний арест.
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