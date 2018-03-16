В Испании вспыхнули беспорядки из-за смерти африканца: десятки пострадавших

В столице Испании Мадриде в четверг, 15 марта, начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем.

В результате действий протестующих пострадали не менее 19 человек, сообщает El Pais.

Правоохранители утверждают, что причиной 35-летнего выходца из Сенегала Маме Мбаге стала сердечная недостаточность. Но по словам очевидцев, он умер после преследования полицией. Мужчина добежал до своего дома, однако упал возле входа и умер до прибытия медиков.

Un equipo de antidisturbios dispara pelotas de goma en #Lavapies para desalojar la plaza pic.twitter.com/0kpr8YaHc7 — Alejandro Romero (@_antroponimo) 15 марта 2018 г.

En la calle Tribulete los bomberos extinguen las llamas de los contenedores incendiados. Se escucha el sonido de las pelotas de goma de las cargas policiales de fondo pic.twitter.com/pwRbyK6y4e — Helena Poncini (@helena_poncini) 15 марта 2018 г.

El Pais

El Pais

Отмечается, что сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Накануне вечером, 15 марта, в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, которые выкрикивали лозунги "Социальное, а не полицейское государство", "Полицейские-убийцы" и "Полицию вон из Мадрида".

После этого беспорядки распространились по всему району. Протестующие принялись громить автобусные остановки и банковские отделения, жечь мусорные контейнеры и полицейские машины.

Правоохранителям пришлось применить против нарушителей резиновые пули. Пострадали около десятка полицейских.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Словакии прошли массовые протесты из-за убийства журналиста.