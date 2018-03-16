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В Испании вспыхнули беспорядки из-за смерти африканца: десятки пострадавших

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В столице Испании Мадриде в четверг, 15 марта, начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем.

В результате действий протестующих пострадали не менее 19 человек, сообщает El Pais.

Правоохранители утверждают, что причиной 35-летнего выходца из Сенегала Маме Мбаге стала сердечная недостаточность. Но по словам очевидцев, он умер после преследования полицией. Мужчина добежал до своего дома, однако упал возле входа и умер до прибытия медиков.

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El Pais

El Pais

Отмечается, что сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Накануне вечером, 15 марта, в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, которые выкрикивали лозунги "Социальное, а не полицейское государство", "Полицейские-убийцы" и "Полицию вон из Мадрида".

После этого беспорядки распространились по всему району. Протестующие принялись громить автобусные остановки и банковские отделения, жечь мусорные контейнеры и полицейские машины.

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Правоохранителям пришлось применить против нарушителей резиновые пули. Пострадали около десятка полицейских.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Словакии прошли массовые протесты из-за убийства журналиста.

Место
ИспанияМадрид
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