Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, рассказали, что находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях.

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За ними якобы никто не ухаживает, пишет со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес BBС.

"Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом", – резко заявила она.

В Испании военные находят умерших от коронавируса стариков

При этом она оговорилась, что в большинстве домов престарелых ситуация нормальная.

Europa Press со ссылкой на источники в Минобороны также сообщило о двух случаях, когда тела умерших находили в зданиях домов престарелых.

По данным местных СМИ, ситуация в домах престарелых в Испании критическая – за несколько дней умерли около сотни стариков, прокуратура начала проверки, обеззараживанием зданий занялись в срочном порядке военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Представители органов здравоохранения уже отреагировали и заявили, что при обычных обстоятельствах тела умерших жителей помещают в холодильные камеры до тех пор, пока они не будут забраны похоронными службами.

Но когда подозревают, что причина смерти связана с коронавирусом, их оставляют в своих постелях до тех пор, пока их не увезет персонал похоронного бюро, который должен тщательно к этому подготовиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания готовится к пику распространения COVID-19 уже на этой неделе. По состоянию на 23 марта в стране зафиксировано 33 089 случаев заражения коронавирусом, из которых 2182 – летальные.

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