В Испании устроили охоту на "русскую мафию": задержаны десятки людей. Фото и видео

В Испании 16 декабря правоохранители задержали десятки подозреваемых в отмывании денег русской мафии.

Крупнейшая за последние 10 лет подобная спецоперация проводилась полицией совместно с Европолом, сообщается на сайте правоохранительного органа Испании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Всего задержаны 23 человека. кадр відео

Всего задержаны 23 человека, среди которых восемь россиян, двое украинцев, один выходец из Казахстана и один выходец из Алжира, а также 11 граждан Испании.

По данным полиции, участники преступной группировки намеревались контролировать ключевые секторы экономики страны. Также они планировали использовать юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров для проникновения в госучреждения.

Спецоперацию проводила полиция и Европол. кадр відео

Правоохранители провели обыски в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице, во время которых было обнаружено оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.

Расследование велось с 2013 года. Именно тогда полиция зафиксировала активность русской мафии в стране. По версии следствия, подозреваемые отмывали деньги преступных организаций из стран бывшего СССР.

Правоохранители нашли оружие во время обысков. кадр відео

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае немецкие правоохранители раскрыли масштабную сеть русской мафии. Тогда выяснилось, что почти 230 фирм по уходу за больными и инвалидами, основанные в Германии выходцами из бывшего СССР, создали систему координированной подделки счетов за предоставленные услуги.