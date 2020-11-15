В Испании украинцев заподозрили в торговле российским оружием

В Испании ликвидировали крупную преступную группировку, которая занималась продажей российского оружия и отмыванием денег. В ней якобы были замешаны граждане Украины, Латвии и Испании.

Об операции сообщили на сайте Европола. Отмечается, что разоблачением банды также занимались Национальная полиция Испании и Испанское налоговое агентство. В частности, оперативные мероприятия были осуществлены 12 ноября в таких провинциях, как Аликанте, Барселона и Валенсия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Преступная сеть, состоящая из латвийских, испанских и украинских членов, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, в основном, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", – говорится в сообщении.

По данным Европола, торговцы оружием перевозили его и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Преступная группа была хорошо развитой и вела сложную деятельность на международном уровне, в том числе вытаскивала из тюрьмы капитана корабля, задержанного греческими властями за торговлю оружием.

Примечательно, что деятельность группировки приносила большие прибыли, которые вводились в легальную экономику. Так, злоумышленники разработали хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои незаконные доходы в легальный бизнес. Ее суть заключалась в том, что сначала средства перечислялись в ​​страны с более низкой финансовой отчетностью, а затем переводились на банковские счета в европейских странах, в основном в Швейцарии и Великобритании.

Уже оттуда преступники перевели деньги в Испанию, где они использовали их под прикрытием законной коммерческой деятельности. Эта схема позволяла им инвестировать преступные доходы в недвижимость и обеспечивать себе роскошный образ жизни.

Как отметили европейские правоохранители, комплексное расследование по поимке торговцев оружием велось с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России гражданина Украины Игоря Кузнецова приговорили к тюремному заключению за попытку контрабанды деталей военной техники. Кроме того, ему присудили штраф в размере 500 тыс. рублей (порядка 183 тыс. грн).