В Испании столкнулись 50 автомобилей: десятки пострадавших. Видео

В Испании на трассе А1 в районе населенного пункта Сомосьерра произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 50 автомобилей.

В результате ДТП пострадали как минимум 35 человек, сообщает газета El Mundo.

Причиной аварии стал неожиданный апрельский снегопад, который обрушился на город и его окрестности.

Среди пострадавших 34 человека отделались легкими травмами и переохлаждением. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. На место выехали спасатели, а также снегоуборочная техника.

Автомобили, получившие повреждения в ДТП, растянулись на два километра по дороге. Трасса была перекрыта в течение нескольких часов, пока экстренные службы устраняли последствия.

Vídeo de la #A1 en #Somosierra tras un accidente en cadena por la nevada. 50 vehículos implicados ⚠️🚘 Según @fomentogob, quitanieves y grúas trabajando a destajo para despejar la calzada. pic.twitter.com/kiil1s2Qr0 — tiempo.com (@TiempoCom) 5 апреля 2019 г.

El Mundo

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта в центре Киева произошло масштабное ДТП, которое парализовало движение. На Майдане столкнулось сразу шесть авто, однако пассажиры отказались от госпитализации.

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