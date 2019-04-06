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В Испании столкнулись 50 автомобилей: десятки пострадавших. Видео

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В Испании на трассе А1 в районе населенного пункта Сомосьерра произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 50 автомобилей.

В результате ДТП пострадали как минимум 35 человек, сообщает газета El Mundo.

Причиной аварии стал неожиданный апрельский снегопад, который обрушился на город и его окрестности.

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Среди пострадавших 34 человека отделались легкими травмами и переохлаждением. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. На место выехали спасатели, а также снегоуборочная техника.

Автомобили, получившие повреждения в ДТП, растянулись на два километра по дороге. Трасса была перекрыта в течение нескольких часов, пока экстренные службы устраняли последствия.

В Испании столкнулись 50 автомобилей: десятки пострадавших. Видео

El Mundo

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта в центре Киева произошло масштабное ДТП, которое парализовало движение. На Майдане столкнулось сразу шесть авто, однако пассажиры отказались от госпитализации.

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Тема
ДТП
Место
Испания
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