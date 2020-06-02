В Испании сообщили о прорыве в борьбе с COVID-19: ни одной смерти за 2 дня

За прошедшие сутки, 1 июня, в Испании снова не зарегистрировали ни одного летального случая от коронавируса (COVID-19).

Также в стране зафиксировали наименьшее количество новых больных в сутки – 71, передает Euronews.

Согласно данным портала Worldometers, состоянием на 2 июня в Испании заразилось 286 718 тысяч человек, умерли – 27 127.

COVID-19 в Испании

Добавим, что глава Центра по чрезвычайным ситуациям Испании уточнил, что возможно, цифру придется скорректировать в течение суток, так как одно из 17 региональных правительств страны испытывает проблемы с представлением данных.

Отметим, что с 1 июня в Испании начался последний этап ослабления карантинных ограничений. Эти меры касаются почти 70% жителей страны. В Испании открыли пляжи и бассейны, разрешили возобновить деятельность торговым центрам, театрам и спортзалам. Возобновили работу кафе и рестораны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании и Швеции 31 мая и 1 июня впервые, начиная с начала марта и 13 марта соответственно, не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

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