В Испании самолет экстренно сел из-за украинца без маски
Самолет авиакомпании Air Europa рейса Гран-Канария – Мадрид экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.
Как пишет El Periodico, инцидент произошел вечером 6 августа. Гражданин Украины с видимыми признаками алкогольного опьянения не хотел выполнять инструкции экипажа, который неоднократно просил его находиться в маске.
В результате был активирован соответствующий протокол и командир самолета запросил посадку в аэропорту Малаги.
По данным испанских СМИ, мужчина также угрожал другим пассажирам. Сообщение о дебошире было направлено правоохранительным органам, которые встретили его после посадки.
Урегулировав инцидент, самолет продолжил полет в Мадрид.
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