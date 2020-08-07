В Испании самолет экстренно сел из-за украинца без маски

Самолет авиакомпании Air Europa рейса Гран-Канария – Мадрид экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.

Как пишет El Periodico, инцидент произошел вечером 6 августа. Гражданин Украины с видимыми признаками алкогольного опьянения не хотел выполнять инструкции экипажа, который неоднократно просил его находиться в маске.

В результате был активирован соответствующий протокол и командир самолета запросил посадку в аэропорту Малаги.

По данным испанских СМИ, мужчина также угрожал другим пассажирам. Сообщение о дебошире было направлено правоохранительным органам, которые встретили его после посадки.

Урегулировав инцидент, самолет продолжил полет в Мадрид.

flightradar24.com

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