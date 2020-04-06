В Испании резко уменьшилось количество жертв коронавируса: в чем причина

В Испании за прошедшие сутки было зарегистрировано 637 новых смертей от коронавируса, что является самым низким показателем с 24 марта.

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По данным испанского Минздрава, количество жертв от нового вируса идет на спад, хотя в целом по меньшей мере 135 032 случая заражения новым COVID-19 было зафиксировано в стране с начала распространения инфекции. Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что по состоянию на 6 апреля в Испании он коронавируса умерли 13 055 человек, а 40 437 пациентов выздоровели. В то же время количество новых инфекций увеличилась на 4273.

В Испании количество жертв коронавируса пошло на спад dailymail.co.uk

В Минздраве считают, что низкий темп роста смертности от COVID-19 объясняется жесткой политикой относительно ранее принятых карантинных мер. Кроме этого, 4 апреля правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране до 26 апреля.

"Испания и Италия были одними из первых европейских стран, которые пострадали от коронаируса но сейчас они снова возвращаются назад, когда инфекция облегчается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что после коронавирусного кризиса для восстановления экономики Европы потребуется новый план Маршалла.

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