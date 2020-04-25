Раньше, чем в Украине? В Испании решили ослабить карантин: озвучены условия

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жители страны смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая.

По его словам, ослабление карантинных ограничений зависит от положительных тенденций развития пандемии коронавируса в стране, заявил он на пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Если развитие пандемии будет продолжаться в положительном ключе, как сейчас, то с 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живём. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", – отметил Санчес.

yenicag.ru

Премьер-министр рассказал, что на ближайшем заседании совета министров страны будет утвержден план постепенного снятия карантина. Он отметил, что деэскалация будет постепенной, вся деятельность и социальное передвижение не будут восстановлены сразу.

Напомним, в Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.

Кроме того, Израиль также решился с 19 апреля ослабить условия карантина и самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании заявили, что откроют границы для иностранных туристов не раньше лета 2021 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!