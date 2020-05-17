В Испании рекордно упала смертность от коронавируса

Мир 13:43, 17.05.2020

Испания сообщила о рекордно низком количестве летальных случаев коронавируса COVID-19 за последние сутки.

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Согласно порталу Worldometers, в стране умерло 87 больных.

В Испании наименьший показатель смертности от COVID-19 за два месяца

Это наименьший показатель за два месяца.

В настоящее время в Испании зафиксировано 277 719 подтвержденных случаев COVID-19 и 27 650 смертей.

Как писал OBOZREVATEL, Россия вышла на второе место по количеству заболевших коронавирусом среди стран мира, сместив Испанию на третью строчку.

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