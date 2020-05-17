В Испании рекордно упала смертность от коронавируса

Испания сообщила о рекордно низком количестве летальных случаев коронавируса COVID-19 за последние сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Согласно порталу Worldometers, в стране умерло 87 больных.
В Испании наименьший показатель смертности от COVID-19 за два месяца
Это наименьший показатель за два месяца.
В настоящее время в Испании зафиксировано 277 719 подтвержденных случаев COVID-19 и 27 650 смертей.
Как писал OBOZREVATEL, Россия вышла на второе место по количеству заболевших коронавирусом среди стран мира, сместив Испанию на третью строчку.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.