Испания побеждает пандемию: стало известно о рекордной статистике по COVID-19

В Испании зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Количество новых случаев инфицирования также снизилось. Их было зарегистрировано 838, тогда как днем ​​ранее – 1147. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес утром в воскресенье, 3 мая, передает El Pais.

COVID-19 в Испании Коллаж

По мнению Фернандо Симона, директора Центра по координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, цифры "очень хорошие" и закрепляют наблюдаемые тенденции спада COVID-19.

Эксперт привел в пример показатели более длительных периодов: заболеваемости на 100 000 жителей в течение 14 дней, что является максимальным временем инкубации для коронавируса. 23 марта средний показатель по Испании составил 231; через две недели он снизился до 125, а в последний период – до 54.

Данные на 16:00 (по Киеву) 3 мая worldometers.info

Данные на 16:00 (по Киеву) 3 мая worldometers.info

Известно, что общее количество инфицированных в Испании с начала эпидемии составляет 217 466 человек, погибших – 25 264 человек.

Всего выздоровели 118 902 инфицированных, из них 1247 – за последние сутки.

Новые случаи COVID-19 по дням worldometers.info

Новые летальные случаи worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, в Италии 2 мая впервые за полтора месяца борьбы с пандемией была зафиксирована рекордно низкая смертность от коронавируса за сутки – 192 человека. Однако, в статистику добавили 282 смерти за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал