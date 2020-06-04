Новые официальные данные в Испании показали, что в пик распространения коронавируса в стране зарегистрировали 17 тысяч "необъяснимых" смертей.

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За первые 5,25 месяца 2020 года там умерло 225 930 человек. Это на 43 945 больше, чем за тот же период прошлого года, и на 16 818 человек больше официального числа подтвержденных случаев смерти от коронавируса, сообщает Daily Mail.

Коронавирус в Испании

Эксперты полагают, что к ним относятся случаи, когда причину смерти трудно установить из-за сопутствующих проблем со здоровьем. А также смертельные случаи среди людей, которые избегали лечения в стационаре из-за страха заразиться COVID-19.

По данным Национального статистического института, общая смертность в Испании подскочила до самого высокого уровня – 155% в пик вспышки коронавируса в начале апреля по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Всего с начала распространения заболевания в Испании от коронавируса умерло 27 128 человек. В число входят только те, кто умер с положительным результатом теста на COVID-19.

При этом за последние сутки общее число смертей увеличилось только на одного человека. Это первая зарегистрированная смерть за три дня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Испании сообщили о прорыве в борьбе с COVID-19. Там не зафиксировали ни одной смерти за два дня.

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