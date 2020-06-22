В Испании охранники поездов дважды избили людей за отказ надевать маску. Видео

В испанском метро и на вокзале охранники несколько раз подрались с пассажирами, которые не носили медицинские маски.

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Как сообщает DailyMail, первый инцидент произошел на станции метро La Segrera в Барселоне. Очевидцы записали на видео, как мужчина дрался с двумя охранниками – в какой-то момент его оттолкнули и он упал со ступенек.

"Я сыт вами по горло! Теперь можете вызывать полицию", – кричал на видео один из охранников.

Компания Transports Metropolitans of Barcelona (ТМВ), которая регулирует работу барселонского метрополитена, заявила, что изначально этот мужчина отказывался надевать маску после замечания охранника, а после и вовсе на него напал. Компания начала служебное расследование по этому случаю.

Подобная ситуация произошла на железнодорожной станции Хетафе, неподалеку от Мадрида. Там пятеро охранников поезда схватили мужчину, так как он снял маску, разговаривая по телефону. По словам свидетелей, он тоже проигнорировал замечание охраны, после чего и произошла стычка.

На опубликованном видео можно заметить, как мужчина пытается сопротивляться, но в итоге его повалили на землю. Профсоюз охранников Alternativa Sindical заявил, что поддерживает их действия, так как в общественном транспорте все без исключения обязаны носить маски.

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