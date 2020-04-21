В Испании нашли город-феномен, где нет COVID-19

В городе Саара-де-ла-Сьерра (Испания), который закрылся от внешнего мира, состоянием на 21 апреля все еще не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Город-крепость ввел строгий режим дезинфекции улиц и транспортных средств, а также внимательно следит за тем, кто приезжает и покидает населенный пункт, пишет Daily Mail.

Мэр города Сантьяго Галван еще 14 марта ввел строгий карантин. Были заблокированы все, кроме одного из пяти въездов в город. При этом на контрольно-пропускном пункте дежурит полиция.

Саара-де-ла-Сьерра

Каждый понедельник и четверг в 17:30 дезинфицируют улицы города. Для очистки используют машины для опрыскивания оливковых рощ.

Отмечается, что почти четверть жителей Саара-де-ла-Сьерры старше 65 лет, и более 30 жителей живут в домах престарелых.

Дезинфекция улиц

Добавим, что в Испании COVID-19 заразились более 200 тысяч человек, и умерло свыше 21 тысячи. При этом в Саара-де-ла-Сьерре среди 1400 жителей не зафиксировано ни одного больного.

Дезинфекция улиц

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире состоянием на 21 апреля коронавирусом в мире заболели всего около 2,5 млн человек.