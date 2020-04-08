"Люди в шоке, боятся коронавируса!" Врач рассказала об обстановке в Испании

Испанцы реально боятся коронавируса, переживают за свое здоровье, потому что неизвестно как он себя поведет в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказала врач украинского происхождения Людмила Князева, которая работает в Испании 20 лет.

По ее словам, люди в стране очень осторожны и переживают друг за друга.

"Испанцы в шоке. Боятся коронавируса. Любой человек боится за свое здоровье, потому что это новый вирус. Мы еще не знаем, как он себя поведет и какие будут осложнения после перенесенной инфекции. Все очень осторожны и переживают друг за друга", – отметила Князева.

Людмила Князева gordonua.com

Она подчеркнула, что карантин в стране пока действует до конца апреля, но при необходимости будет продлен до середины мая.

"Если будут улучшения, может быть, и прекратят. Но все зависит от эпидобстановки", – пояснила врач.

Она уточнила, что сейчас в Испании – пик инфекции, поэтому никто не может дать точных прогнозом.

"Мы не знаем, как поведет себя эта болезнь. Считаем, что в конце апреля у нас начнется спад заболеваемости", – сказала Князева.

По последним данным, в Испании заболели 146 690 человек, из которых выздоровели 48 021. Скончались 14 555 человек.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертей начали снижаться, несмотря на то, что страна за последние дни побила рекорд Италии по количеству случаев заражения COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram