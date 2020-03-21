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21 марта • обновлено в 15:46
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В Испании коронавирус вспыхнул с новой силой: множество зараженных

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По состоянию на субботу, 21 марта, коронавирусом в Испании заразилось 24 926 человек. За сутки число выросло почти на пять тысяч.

При этом от COVID-19 умерли 324 человека, всего 1 326 с начала вспышки заболевания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, пишет "Интерфакс".

Вылечить удалось 2 125 человек, их выписали из больницы. На данный момент Испания занимает третье место по числу заболевших коронавирусом в мире после Китая и Италии.

Коронавирус

Коронавирус

Фокус

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что вывоз партии украинских респираторов в Испанию был законным и осуществлен до запрета на экспорт медоборудования и лекарств.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чтобы было меньше инфицированных, нужно меньше проводить диагностики. Вот как в Украине - минимум диагностики, а значит минимум зараженных. Учитесь!
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