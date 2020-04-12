В Испании коронавирус унес уже почти 17 тысяч жизней: смертность снова растет

За последние сутки в Испании зафиксировано 619 новых смертей от коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как пишет El Mundo со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны, в субботу было 510 смертей. Таким образом, статистика смертности за сутки снова выросла.
Инфекционный госпиталь в Испании
Getty Images
С начала эпидемии в Испании умерли 16 972 человека. При этом более 62 тысяч пациентов уже выписаны из больниц.
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Испании темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертей от этого недуга начали снижаться.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна достигла пика распространения COVID-19 и сейчас двигается к смягчению карантинных мер.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.