В Испании из-за COVID-19 снова ввели режим ЧП: может продлиться полгода

В Испании снова ввели чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Предварительно, ограничения будут действовать 15 дней на всей территории страны.

Среди прочего, им предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00. Соответствующее решение приняло правительство в качестве меры противодействия распространению инфекции, сообщает El Mundo.

Отмечается, что если парламент страны поддержит предложение правительства, то режим ЧП может быть продлен на полгода.

Так, в Испании вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Также местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение действительно только для Канарских островов. Испанское правительство считает, что это необходимо для поддержки туристической отрасли, кроме того, показатели заболеваемости COVID-19 там не такие масштабны, как в других регионах страны.

Напомним, что режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Испании объявляют уже во второй раз за этот год. Впервые он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.

С начала пандемии в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения COVID-19, почти 35 тыс. пациентов скончались.

Данные по коронавируса в Испании Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 24 октября на фоне рекорда по числу новых зараженных COVID-19 прошли массовые протесты против введения комендантского часа и режима самоизоляции.