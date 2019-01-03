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В Испании давняя новогодняя традиция убила ребенка

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В испанском Хихоне 3-летний мальчик умер, пытаясь следовать старинной новогодней традиции.

Так, многие испанцы пытаются проглотить виноградины 12 сортов, пока часы бьют полночь. Ребенок не стал исключением, и это закончилось трагедией, пишет Mirror.

В какой-то момент малыш стал задыхаться — подоспевшие медики не смогли спасти мальчика, который скончался от удушья.

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В Испании давняя новогодняя традиция убила ребенка

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Врачи рекомендуют родителям разрезать виноградины, чтобы маленькие дети могли их проглатывать без проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал жилого дома из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка.

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Темы
Новый годРождество и Новый Год
Место
Испания
Тег
Новый год-2019
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