В Испании давняя новогодняя традиция убила ребенка

В испанском Хихоне 3-летний мальчик умер, пытаясь следовать старинной новогодней традиции.

Так, многие испанцы пытаются проглотить виноградины 12 сортов, пока часы бьют полночь. Ребенок не стал исключением, и это закончилось трагедией, пишет Mirror.

В какой-то момент малыш стал задыхаться — подоспевшие медики не смогли спасти мальчика, который скончался от удушья.

Днепр Час

Врачи рекомендуют родителям разрезать виноградины, чтобы маленькие дети могли их проглатывать без проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Магнитогорске, где 31 декабря произошел частичный обвал жилого дома из-за взрыва бытового газа, из-под завалов достали живого ребенка.