В Испании четыре льва заразились коронавирусом

В зоопарке Барселоны (Испания) четыре льва заболели коронавирусом. Результаты теста на COVID-19 у животных оказались положительными.

Вероятно, хищники заразились от инфицированного смотрителя зоопарка. Причину заболевания начали устанавливать местные власти, сообщает Nine News.

COVID-19 подтвердили у троих взрослых особей женского пола и у четырехлетнего львенка. Отмечается, что у животных наблюдались необычные симптомы, похожие на простуду. Все признаки заболевания у львов исчезли спустя 15 дней, за исключением кашля и чихания.

"Львам была оказана ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием – похожим на очень легкое заболевание гриппом – посредством противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения, и животные отреагировали хорошо", – говорится в заявлении зоопарка Барселоны.

Это второй известный случай заражения вирусом крупных кошек после четырех тигров и трех львов, получивших положительный результат на COVID-19 в начале 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Франции домашняя кошка впервые заразилась коронавирусом COVID-19. Вероятно, она подхватила заболевание от своего хозяина. У животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.