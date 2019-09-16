Главная Новости
17 сентября • обновлено в 00:46
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Испании бык протащил проткнутого рогами мужчину: жуткий момент попал на видео

1.1т Читать материал на украинском

На севере Испании во время традиционного праздника "Энсьерро" ("Бычий бег") бык серьезно ранил 26-летнего мужчину.

Соответствующее видео опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала животное протащило мужчину по земле, а затем последовали два сильных удара – рога вонзились в бедро и икру испанца.

Новости
Не для слабонервных: на испанском фестивале быки покалечили людей. Фото
В Испании бык проткнул рогами мужчину

В Испании бык проткнул рогами мужчину

CEN

В Испании бык проткнул рогами мужчину

В Испании бык проткнул рогами мужчину

CEN

В Испании бык проткнул рогами мужчину

В Испании бык проткнул рогами мужчину

CEN

После ЧП шокированные зрители бросились на помощь пострадавшему. Мужчину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции бык атаковал зрителей корриды, в результате чего пострадали пять человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Испания
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Отлично , великолепно , замечательно, так этим муд@кам и надо))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andria Viktor
Andria Viktor
Правильно бык сделал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel