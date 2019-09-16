В Испании бык протащил проткнутого рогами мужчину: жуткий момент попал на видео

На севере Испании во время традиционного праздника "Энсьерро" ("Бычий бег") бык серьезно ранил 26-летнего мужчину.

Соответствующее видео опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала животное протащило мужчину по земле, а затем последовали два сильных удара – рога вонзились в бедро и икру испанца.

В Испании бык проткнул рогами мужчину CEN

В Испании бык проткнул рогами мужчину CEN

В Испании бык проткнул рогами мужчину CEN

После ЧП шокированные зрители бросились на помощь пострадавшему. Мужчину доставили в местную больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции бык атаковал зрителей корриды, в результате чего пострадали пять человек.

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