УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Испании 3,5-тонный грузовик влетел в толпу: все подробности

2.7тЧитать новость на украинском

В испанской Барселоне 3,5-тонный грузовик въехал в группу пешеходов и сбил мотоциклиста.

В результате инцидента пострадали восемь человек, пишет El Periоdico.

Шестерых пострадавших, среди которых водитель транспортного средства, госпитализировали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Новости
В Барселоне вспыхнул мощный пожар в гостинице: появилось видео

Известно, что авария произошла на участке между улицами Ургелл и Вильярроэль. Грузовик сначала въехал в толпу, а затем еще и врезался в дерево - оно его и остановило.

По предварительным данным, речь о теракте не идет - якобы произошел "технический сбой в тормозной системе".

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 7 апреля, грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии.

Место
ИспанияБарселона
Поделиться в Facebook

Наши блоги