В Испании 3,5-тонный грузовик влетел в толпу: все подробности

В испанской Барселоне 3,5-тонный грузовик въехал в группу пешеходов и сбил мотоциклиста.

В результате инцидента пострадали восемь человек, пишет El Periоdico.

Шестерых пострадавших, среди которых водитель транспортного средства, госпитализировали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Известно, что авария произошла на участке между улицами Ургелл и Вильярроэль. Грузовик сначала въехал в толпу, а затем еще и врезался в дерево - оно его и остановило.

По предварительным данным, речь о теракте не идет - якобы произошел "технический сбой в тормозной системе".

Un camión atropelló a seis personas en la calle Aragó de Barcelona a las 17.15 de la tarde de este jueves, 12 de abril.



Información emitida por el Ayuntamiento de Barcelona indica que el suceso se produjo entre las calles Villarroel y Urgell.



Según med… https://t.co/Q6c21a9eFI pic.twitter.com/fKvMLs01I8 — La Patilla (@la_patilla) 12 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 7 апреля, грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии.