В Ирландии прошел референдум против абортов: объявлены результаты

В Ирландии 66,4% избирателей проголосовали на референдуме за послабление законов против абортов.

Как передает BBC, близко 1,5 миллиона жителей поддержали изменения законодательства, против этого - примерно 700 тысяч проголосовавших.

Явка на референдум составила 64,1%.

Отмечается, что единственным регионом, в котором большинство проголосовавших высказалась за сохранение действующих антиабортных законов, оказалось графство Донегол на севере страны.

На референдум был вынесен вопрос о возможности отмены поправки к конституции, по которой беременная женщина и ее нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь. Референдум позволяет принять закон, разрешающий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.

Такое решение кардинально меняет действующие нормы закона, потому что до этого женщинам в Ирландии позволялось прервать беременность лишь при угрозе собственной жизни (в том числе угрозы самоубийства). Ежегодно около трех с половиной тысяч жительниц Ирландии выезжали за границу, чтобы сделать аборт.

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Примечательно, что многие ирландцы, живущие за границей, отправились на родину для участия в голосовании, для чего в соцсетях создали специальный хештег #HomeToVote ("Домой, чтобы проголосовать").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали скандальный законопроект об абортах.