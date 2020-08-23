В Ирландии министр потерял должность после нарушения карантина

Министр сельского хозяйства, продовольствия и моря Ирландии Дара Каллеари потерял должность из-за нарушения условий карантина.

Как сообщает Independent, он сходил на торжественный ужин, на котором присутствовали 80 человек.

Событие организовали в городе Голуэй члены гольф-клуба, который посещает Каллеари.

В Минздраве Ирландии назвали ужин во время пандемии "нецелесообразным", а поступок Каллеари "неоправданным". Также в ведомстве отметили, что люди по всей стране приносят огромные жертвы, чтобы уберечь Ирландию от пандемии, и политики, как минимум, должны показать им достойный пример.

Каллеари пробыл в должности всего 37 дней. Его предшественник подал в отставку после того, как его поймали за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

Напомним, что Дара Каллеари – не первый, кто потерял в Ирландии должность из-за нарушения правил карантина. Ранее председатель туристического управления страны Майкл Коули ушел в отставку после уикенда в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский 18 августа подал в отставку на фоне обвинений в закупке сомнительного медоборудования во время пандемии коронавируса.

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