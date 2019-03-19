В Иране загорелся самолет с пассажирами: подробности ЧП

В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет авиакомпании Iran Air. На его борту находились около 100 пассажиров.

Об этом сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям Тегерана, передает Reuters. По предварительным данным, 50 пассажиров успели эвакуировать из объятого пламенем самолёта. Вторая половина осталась на борту.

На место ЧП прибыли пожарные службы. Информации о пострадавших нет.

Airlines Inform

Инцидент произошел около 9 вечера по местному времени. Предполагают, что возгорание началось во время посадки.

فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد

رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Баку (Азербайджан) 11 марта экстренно приземлился рейс "Уральских авиалиний" из Бахрейна до Москвы.

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