В Иране за "работу на Запад" казнили оппозиционного журналиста

Алексей Титофф Мир 15:20, 12.12.2020 Обновлено: 15:20, 12.12.2020

В Иране был казнен оппозиционный журналист, глава новостного портала Amad News Рухолл Зам. Мужчина обвинялся в сотрудничестве с спецслужбами Франции, США и Израиля.

Как сообщает Tasnim, в субботу, 12 декабря, приговор привели во исполнение – Зам был повешен. Отметим, что на этой неделе Верховный суд Ирана подтвердил вынесенный в июне 2020 года приговор журналисту.

Рухолла Зама в октябре 2019 года задержали силовики Корпуса стражей исламской революции. Журналиста обвинили в работе на зарубежные спецслужбы, якобы он намеревался "привести страну к смятению".

Добавим, что в 2017-18 годах журналист активно освещал протесты в Иране, но сам проживал во Франции. Иранские власти неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране был казнен чемпион страны по греко-римской борьбе Навид Афкари. Позже в сети появились фото с казни спортсмена.

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Мир

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