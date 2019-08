В Иране взорвалась ракета со спутником: появились первые фото

В Иране на космодроме имени Имама Хомейни при запуске взорвалась ракета-носитель со спутником на борту.

Об этом заявил анонимный источник в космическом агентстве Исламской республики, а также американские чиновники, передает Reuters. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Иран официально не дает пояснений, хотя известно, что в стране готовится к запуску еще один спутник – "Нахид-1".

"Возникли какие-то технические проблемы, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением проблемы", – заявил собеседник агентства.

В то же время в сети появились фото, сделанные частной компанией Planet. На них виден дым, поднимающийся с пусковой площадки на космодроме. На другом снимке, полученной компанией Maxar, видно, что ракета установлена на оборудовании.

Earth is _always_ changing. Which is why it’s nice to have a constellation of @planetlabs sats monitoring it. (Temporary immigration courts in TX, fires in Bolivia, and a failed launch attempt in Iran. All at 0.8 meters per pixel.) pic.twitter.com/Cu3YYNZAtD