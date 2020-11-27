В Иране террористы убили ведущего ученого, связанного с ядерной программой. Фото 18+

Недалеко от столицы Ирана Тегерана 27 ноября убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.

Гибель ученого подтвердил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, уточнив, что преступление совершили террористы, пишет АР (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Министерстве обороны Ирана добавили, что Фахризаде от полученных ранений скончался в больнице округа Дамаванд, куда его доставили на вертолете.

По данным местных информагентств, нападавшие бросили в его автомобиль бомбу, а затем открыли огонь в Абсарде. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, а также пулеметную очередь.

Глава МИД также намекнул на возможную причастность к гибели ученого Израиля. Ранее на пресс-конференции израильский премьер просил запомнить имя Фахризаде.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, а также занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.

На Западе его называли самым выдающимся физиком-ядерщиком в Иране и считают, что он был связан с проектом 111 – по созданию ядерной бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильские спецслужбы убили второго крупнейшего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Абу Мухаммад аль-Масри.