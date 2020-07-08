В Иране согласились на переговоры с Украиной по сбитому самолету МАУ: назвали свою дату

Министерство иностранных дел Ирана сообщило посольству Украины в этой стране о готовности начать двусторонние переговоры с нашей страной.

Об этом сообщило Интерфакс Украина. Переговоры могут начать 20 июля 2020 года.

"Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В этой связи, сегодня, 8 июля 2020 года, Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной", – сказано в сообщении иранских дипломатов.

Также там подчеркнули, что страна не оставила без ответов ноты Украины, и они были предоставлены соответствующими нотами или во время официальных встреч с представителями украинского руководства.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с данным вопросом, и полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа", – отметили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил в среду, 8 июля, что Иран отказался вести с Украиной переговоры относительно денежной компенсации семьям погибших сбитого самолета МАУ.