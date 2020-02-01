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1 февраля • обновлено в 09:20
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В Иране случилось новое ЧП с пассажирским самолетом: опубликовано видео

1.1т
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В субботу, 1 февраля, в иранском городе Керманшах пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Происшествие случилось во время посадки. Предварительная причина - разрыв переднего шасси из-за сильного снегопада, сообщает "Военный обозреватель" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Информации о пострадаших нет.

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ЧП с самолетом в Иране

ЧП с самолетом в Иране

Военный обозреватель

ЧП с самолетом в Иране

ЧП с самолетом в Иране

Военный обозреватель

Как писал OBOZREVATEL ранее, в иранском городе Михмахр самолет Каспийской авиакомпании совершил аварийную посадку. Он приземлился прямо посреди оживленной улицы.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Иран Керманшах
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