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8 января • обновлено в 08:37
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В Иране разбился украинский самолет: в МИД Украины дали информацию о погибших

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По предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", который разбился в Тегеране (Иран), погибли.

В Иране упал украинский самолет

В Иране упал украинский самолет

Сейчас информация еще уточняется, сообщил в комментарии OBOZREVATEL заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 08.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (м.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших граждан Украины будет направлено дополнительно", – сказал он.

В Иране упал украинский самолет

В Иране упал украинский самолет

Сейчас в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии - 238 17 77.

Как сообщал OBOZREVATEL , в краинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров (первоначально называли цифру 180), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По информации СМИ, самолет направлялся в Киев. Местные СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Трагедия .Украинцы , примите соболезнования .
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Неужeли тут Путиna не приплeтут ???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну наконец то...перепостили то что все уже давно знают)))
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