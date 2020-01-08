В Иране разбился украинский самолет: в МИД Украины дали информацию о погибших

По предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", который разбился в Тегеране (Иран), погибли.

В Иране упал украинский самолет

Сейчас информация еще уточняется, сообщил в комментарии OBOZREVATEL заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 08.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (м.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших граждан Украины будет направлено дополнительно", – сказал он.

В Иране упал украинский самолет

Сейчас в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии - 238 17 77.

Как сообщал OBOZREVATEL , в краинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров (первоначально называли цифру 180), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По информации СМИ, самолет направлялся в Киев. Местные СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

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