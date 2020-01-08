В Иране разбился самолет МАУ: в посольстве Украины в Тегеране дали последнюю информацию

Количество пассажиров-граждан Украины, которые непосредственно находились на борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, пока неизвестна.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в посольстве Украины в Иране, сам консул находится на месте трагедии.
"Сейчас посольство выясняет, сколько украинском среди пассажиров непосредственно находилось на борту самолета. Руководитель миссии и консул находятся на месте происшествия, выясняют дополнительные данные и согласовывают все дальнейшие действия", – сказали в посольстве.
Место трагедии
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
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