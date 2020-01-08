В Иране разбился самолет МАУ: в посольстве Украины в Тегеране дали последнюю информацию

Количество пассажиров-граждан Украины, которые непосредственно находились на борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, пока неизвестна.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в посольстве Украины в Иране, сам консул находится на месте трагедии.

"Сейчас посольство выясняет, сколько украинском среди пассажиров непосредственно находилось на борту самолета. Руководитель миссии и консул находятся на месте происшествия, выясняют дополнительные данные и согласовывают все дальнейшие действия", – сказали в посольстве.

Место трагедии

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