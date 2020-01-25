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25 января • обновлено в 22:05
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В Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом: что известно

2.5т
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В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour.

Лайнер направлялся из Тегерана в Стамбул, однако вскоре после взлета был вынужден вернуться в аэропорт, передает Tasnim.

Утверждается, что самолет вернулся по техническим причинам. Никто из пассажиров не пострадал.

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Трагедия МАУ в Иране: в Boeing 737 MAX обнаружили новую уязвимость

Airbus 306

Airbus 306

planespotters.net

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Иране бросили в тюрьму виновного в крушении самолета МАУ, в результате которого погибли 176 человек, в том числе граждане Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Иран Тегеран
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