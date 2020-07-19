В Иране прогремел взрыв на электростанции: первые подробности ЧП

Мир 15:36, 19.07.2020 Обновлено: 15:51, 19.07.2020

В воскресенье, 19 июля, произошел взрыв на электростанции в центральной провинции Исфахан в Иране.

Как сообщает информагентство IRNA, взрыв был вызван износом трансформатора на электростанции.

В результате происшествия жертв не было. Подача питания была прервана на два часа.

Взрыв на электростанции произошел в центральной провинции Исфахан
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Воскресный инцидент является последним в череде пожаров и взрывов на военных и гражданских объектах по всему Ирану за последние недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в Тегеране произошли два взрыва: один возле военного объекта, а другой в медицинском центре, в результате которого погибло 19 человек.

Пожары или взрывы также произошли на верфи в южном Иране на прошлой неделе, на фабрике к югу от Тегерана, в результате чего погибли два человека, и в ядерном комплексе Натанз в центральном Иране в начале июля.

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