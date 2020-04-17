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17 апреля • обновлено в 21:25
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В Иране придумали коронавирусный радар

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В Иране показали устройство, которое якобы способно обнаруживать случаи коронавируса на расстоянии в 100 метров– без забора крови.

Как заявил командующий Корпуса Стражей Исламской революции Ирана Хоссейн Салами, местные ученые изобрели современное устройство для обнаружения случаев коронавируса дистанционно, без необходимости анализа крови, пишет Daily Mail.

По словам генерала, девайс может быть использован для "скрининга людей в больших масштабах", поскольку он создает "магнитное поле", которое обнаруживает вирусную инфекцию в радиусе 100 метров. И когда антенна устройства направлена ​​на определенное место, оно за 5 секунд обнаруживает инфицированное место.

Показывает зараженных за 100 м: в Иране придумали коронавирусный радар

dailymail.co.uk

Салами уточнил, что устройство протестировали в больницах с "80%-ной точностью" и теперь там хотят разработать "модернизированные версии" для тестирования на другие заболевания. По его словам, "десятки стран" связались с Ираном с целью завладеть изобретением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в городе Семнан от коронавируса излечилась 104-летняя Хавар Ахмади.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Иран
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