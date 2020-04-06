В Иране похвалили военных за сбитый украинский Boeing: Украина отреагировала

Украинская сторона требует немедленных объяснений от Ирана в связи с возмутительным заявлением депутата Хассана Норузи, который похвалил военных за сбитый самолет МАУ.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления", – написал в Twitter вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на гражданский самолет без защиты", – добавил дипломат.

Напомним, накануне Норузи заявил, что военные Ирана "хорошо выполнили свои обязанности", сбив Boeing 737 под Тегераном.

Иранский парламентарий подчеркнул, что в стране не будут арестовывать причастных к этой смертельной авиакатастрофе.

Вадим Пристайко ответил иранскому депутату. Иллюстрация

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020

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