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7 апреля • обновлено в 00:15
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В Иране похвалили военных за сбитый украинский Boeing: Украина отреагировала

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Украинская сторона требует немедленных объяснений от Ирана в связи с возмутительным заявлением депутата Хассана Норузи, который похвалил военных за сбитый самолет МАУ.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления", – написал в Twitter вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на гражданский самолет без защиты", – добавил дипломат.

Напомним, накануне Норузи заявил, что военные Ирана "хорошо выполнили свои обязанности", сбив Boeing 737 под Тегераном.

Иранский парламентарий подчеркнул, что в стране не будут арестовывать причастных к этой смертельной авиакатастрофе.

Вадим Пристайко ответил иранскому депутату. Иллюстрация

Вадим Пристайко ответил иранскому депутату. Иллюстрация

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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