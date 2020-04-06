В Иране похвалили военных за сбитый украинский Boeing: Украина отреагировала

Украинская сторона требует немедленных объяснений от Ирана в связи с возмутительным заявлением депутата Хассана Норузи, который похвалил военных за сбитый самолет МАУ.
"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления", – написал в Twitter вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
"Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на гражданский самолет без защиты", – добавил дипломат.
Напомним, накануне Норузи заявил, что военные Ирана "хорошо выполнили свои обязанности", сбив Boeing 737 под Тегераном.
Иранский парламентарий подчеркнул, что в стране не будут арестовывать причастных к этой смертельной авиакатастрофе.
Вадим Пристайко ответил иранскому депутату. Иллюстрация
We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020
OBOZREVATEL напоминает:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
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