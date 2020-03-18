В Иране в городе Семнан от коронавируса излечилась 104-летняя Хавар Ахмади.

Как сообщил Telegram-канал "Коронавирус LIVE", женщина установила возрастной рекорд среди тех, кто одолел смертельную инфекцию. Ее уже выписали из больницы.

Всего состоянием на вечер 18 марта в мире более 214 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 83 тысячи вылечились, а более 8,7 тысячи скончались.

Иран занимает второе место в мире после Китая и Италии по числу инфицированных. В стране обнаружено более 17 тысяч случаев заражения с 1135 летальными исходами. Но более 5 тысяч человек победили болезнь.

104-летняя жительница Ирана победила коронавирус Telegram-канал Коронавирус LIVE

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на вечер 18 марта обнаружено 16 случаев заражения коронавирусом, два из них с летальным исходом.

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