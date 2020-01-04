В Иране объявили о начале войны с США и пообещали "действовать"

В Иране сравнили убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани с объявлением войны.
Об этом заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью CNN, передает РБК. Дипломат отметил, что на военные действия необходимо отвечать зеркально.
"Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Они [США] начали войну, совершив акт терроризма в отношении одного из наших высокопоставленных генералов. Мы обязаны действовать и мы будем действовать", — сказал он.
Конкретных деталей постпред не раскрыл.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи
Reuters
Ранее OBOZREVATEL писал, что Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани, который погиб в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак), вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
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