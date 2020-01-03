В Иране нашли замену убитому Сулеймани: кто он такой

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал погибший генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.

Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на иранское агентство IRNA. Ранее Каани занимал пост заместителя командира этого подразделения.

"После гибели командующего силами специального назначения "аль" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Сулеймани передаю командование бригадному генералу Каани, который входил в число выдающихся командующих КСИР во время ирано-иракской войны", – говорится в соответствующем указе.

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По словам Хаменеи, задачи подразделения останутся неизменными. Он выразил благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним и пожелал новому начальству корпуса "успеха, одобрения и удачного руководства".

Как отметило издание РИА Новости на своей странице в Telegram, Каани работал вместе с Сулеймани на Ближнем Востоке.

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