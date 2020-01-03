В Иране нашли замену убитому Сулеймани: кто он такой

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал погибший генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на иранское агентство IRNA. Ранее Каани занимал пост заместителя командира этого подразделения.
"После гибели командующего силами специального назначения "аль" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Сулеймани передаю командование бригадному генералу Каани, который входил в число выдающихся командующих КСИР во время ирано-иракской войны", – говорится в соответствующем указе.
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По словам Хаменеи, задачи подразделения останутся неизменными. Он выразил благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним и пожелал новому начальству корпуса "успеха, одобрения и удачного руководства".
Как отметило издание РИА Новости на своей странице в Telegram, Каани работал вместе с Сулеймани на Ближнем Востоке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Сулеймани.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.
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