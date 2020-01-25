В Иране бросили в тюрьму виновного в крушении самолета МАУ

В Иране посадили в тюрьму человека, из-за которого по ошибке был сбит украинский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает агентство ISNA.
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", – говорится в сообщении.
Авиакатастрофа самолета МАУ
Напомним, что авиалайнер Boeing 737 компании МАУ сбили 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
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