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25 января • обновлено в 11:26
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В Иране бросили в тюрьму виновного в крушении самолета МАУ

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В Иране посадили в тюрьму человека, из-за которого по ошибке был сбит украинский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает агентство ISNA.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", – говорится в сообщении.

Авиакатастрофа самолета МАУ

Авиакатастрофа самолета МАУ

Напомним, что авиалайнер Boeing 737 компании МАУ сбили 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
тюрьма разбился самолет МАУ Авиакатастрофа
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