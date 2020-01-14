Показал разоблачающее видео: в Иране арестовали очевидца крушения Boeing

Человек, разместивший в сети видео ракетного удара по украинскому лайнеру в Иране, был арестован элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Fars. В сообщении указывается, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Имя и подробности озвучены не были.

Отметим, именно Революционная гвардия взяла на себя ответственность за ракетный удар, который привел к крушению самолета, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

В Иране арестовали очевидца крушения Boeing ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с моментом попадания ракеты в самолет, напоминающим авиакатастрофу украинского Boeing 737 под Тегераном.

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