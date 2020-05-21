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21 мая • обновлено в 11:05
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В Ираке заявили о задержании лидера ИГИЛ: как он выглядит

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Иранская разведка сообщила о задержании в среду, 20 мая, и арест лидера группировки "Исламское государство".

Утверждается, что настоящее его имя – Абдельнасер аль-Кирдаш. Об этом пишет "Аль-Арабия", публикуя фото арестованного.

По данным спецслужбы, этот человек возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 экс-главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Иракская разведка заявила о задержании лидера и деловые

Иракская разведка заявила о задержании лидера и деловые

twitter.com/AlArabiya_Eng

Отметим, что в настоящее время "Исламское государство" в своих сообщениях лидером организации называет определенного Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураш.

Абдельнасер аль-Кирдаш

Абдельнасер аль-Кирдаш

twitter.com/AlArabiya_Eng

Издание же подчеркивает, якобы Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.

Абдельнасер аль-Кирдаш

Абдельнасер аль-Кирдаш

twitter.com/AlArabiya_Eng

Вначале даже иракские СМИ сообщали об аресте лидера ИГИЛ Абдуллы Кардаша, но позже отозвали это требование. В то же время разведка Ирака утверждает, что на самом деле арестованного зовут, как уже отмечалось, Абдельнасер аль-Кирдаш.

Абдулла Кардаш

Абдулла Кардаш

dailymail.co.uk

Как пишет Daily Mail, он должен был заменить аль-Багдади как лидер ИГИЛ, и возглавлял один из ведущих руководящих комитетов террористической группировки.

Абу Бакра аль-Багдади

Абу Бакра аль-Багдади

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузию из Украины экстрадирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство" Цезарь Тохосашвили по прозвищу "Аль Бара Шишани".

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Автор
Марина Лисничук
Место
Ирак
Теги
ИГИЛ Исламское государство
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