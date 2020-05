В Ираке заявили о задержании лидера ИГИЛ: как он выглядит

Иранская разведка сообщила о задержании в среду, 20 мая, и арест лидера группировки "Исламское государство".

Утверждается, что настоящее его имя – Абдельнасер аль-Кирдаш. Об этом пишет "Аль-Арабия", публикуя фото арестованного.

По данным спецслужбы, этот человек возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 экс-главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, что в настоящее время "Исламское государство" в своих сообщениях лидером организации называет определенного Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураш.

Издание же подчеркивает, якобы Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.

Вначале даже иракские СМИ сообщали об аресте лидера ИГИЛ Абдуллы Кардаша, но позже отозвали это требование. В то же время разведка Ирака утверждает, что на самом деле арестованного зовут, как уже отмечалось, Абдельнасер аль-Кирдаш.

Как пишет Daily Mail, он должен был заменить аль-Багдади как лидер ИГИЛ, и возглавлял один из ведущих руководящих комитетов террористической группировки.

Exclusive images show #ISIS leader Abdulnasser al-Qirdash, said to be a favored candidate to succeed Abu Bakr al -Baghdadi, in captivity after his arrest by #Iraq 's National Intelligence Service. https://t.co/XFTwVOLdtk pic.twitter.com/HtezCTC375