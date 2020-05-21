В Ираке заявили о задержании лидера ИГИЛ: как он выглядит

Иранская разведка сообщила о задержании в среду, 20 мая, и арест лидера группировки "Исламское государство".
Утверждается, что настоящее его имя – Абдельнасер аль-Кирдаш. Об этом пишет "Аль-Арабия", публикуя фото арестованного.
По данным спецслужбы, этот человек возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 экс-главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Иракская разведка заявила о задержании лидера и деловые
twitter.com/AlArabiya_Eng
Отметим, что в настоящее время "Исламское государство" в своих сообщениях лидером организации называет определенного Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураш.
Абдельнасер аль-Кирдаш
twitter.com/AlArabiya_Eng
Издание же подчеркивает, якобы Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.
Абдельнасер аль-Кирдаш
twitter.com/AlArabiya_Eng
Вначале даже иракские СМИ сообщали об аресте лидера ИГИЛ Абдуллы Кардаша, но позже отозвали это требование. В то же время разведка Ирака утверждает, что на самом деле арестованного зовут, как уже отмечалось, Абдельнасер аль-Кирдаш.
Абдулла Кардаш
dailymail.co.uk
Как пишет Daily Mail, он должен был заменить аль-Багдади как лидер ИГИЛ, и возглавлял один из ведущих руководящих комитетов террористической группировки.
Абу Бакра аль-Багдади
dailymail.co.uk
Exclusive images show #ISIS leader Abdulnasser al-Qirdash, said to be a favored candidate to succeed Abu Bakr al -Baghdadi, in captivity after his arrest by #Iraq 's National Intelligence Service. https://t.co/XFTwVOLdtk pic.twitter.com/HtezCTC375- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 20, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузию из Украины экстрадирован один из лидеров террористической организации "Исламское государство" Цезарь Тохосашвили по прозвищу "Аль Бара Шишани".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!