В Ираке перевернулся пассажирский паром: погибло более 60 людей

В Ираке 21 марта в результате крушения парома "аль-Джазира" погибли около 60 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал перегруз и повышенный уровень воды на реке Тигр.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, пишет The Independent. Известно, что на пароме было много детей с родителями (чтобы посмотреть видеозапись, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных кадрах видно, что десятки людей оказались в воде с очень быстрым течением.

В Reuters со ссылкой на местные экстренные службы добавили, что количество людей на пароме значительно превышало допустимую норму.

Глава Управления гражданской оборону Мосула Хусам Халил сообщил, что большинство жертв ‒ это женщины и дети, которые не умели плавать.

Поисковой операции удалось спасти 12 человек. Журналист Иранского штаба BBC Али Хашем в своем Twitter сообщил, что всего на пароме было более 100 человек.

Новость обновляется

Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE