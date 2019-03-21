|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Ираке перевернулся пассажирский паром: погибло более 60 людей

792Читать материал на украинском

В Ираке 21 марта в результате крушения парома "аль-Джазира" погибли около 60 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал перегруз и повышенный уровень воды на реке Тигр.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, пишет The Independent. Известно, что на пароме было много детей с родителями (чтобы посмотреть видеозапись, доскролльте до конца страницы).

В Ираке перевернулся пассажирский паром: погибло более 60 людей

Twitter Mosul eye

На опубликованных кадрах видно, что десятки людей оказались в воде с очень быстрым течением.

В Reuters со ссылкой на местные экстренные службы добавили, что количество людей на пароме значительно превышало допустимую норму.

Глава Управления гражданской оборону Мосула Хусам Халил сообщил, что большинство жертв ‒ это женщины и дети, которые не умели плавать.

В Ираке перевернулся пассажирский паром: погибло более 60 людей

Twitter Mosul eye

Поисковой операции удалось спасти 12 человек. Журналист Иранского штаба BBC Али Хашем в своем Twitter сообщил, что всего на пароме было более 100 человек.

Новость обновляется

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения