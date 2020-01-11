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12 января • обновлено в 00:36
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В Ираке застрелили лидера ополченцев: фото командира

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В Ираке застрелили проирански настроенного высокопоставленного командира ополчения Талеба Аббас Али аль-Саеди.

Трагический инцидент произошел в субботу, 11 января, в городе Кербела в 62 милях к юго-западу от Багдада. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные СМИ сообщили, что аль-Саеди был убит неизвестными вооруженными людьми, но никаких дополнительных сведений о стрелках нет. Аль-Саеди был командиром бригады Кербела, подразделения в поддерживаемой Ираном группировке шиитов PMF.

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В Ираке убили лидера ополчения

В Ираке убили лидера ополчения

Daily Mail

Примечательно, что центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, отказалось комментировать убийство командира.

В Ираке застрелили лидера ополченцев

В Ираке застрелили лидера ополченцев

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Место
Ирак
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