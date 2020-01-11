В Ираке застрелили лидера ополченцев: фото командира

В Ираке застрелили проирански настроенного высокопоставленного командира ополчения Талеба Аббас Али аль-Саеди.
Трагический инцидент произошел в субботу, 11 января, в городе Кербела в 62 милях к юго-западу от Багдада. Об этом сообщает Daily Mail.
Местные СМИ сообщили, что аль-Саеди был убит неизвестными вооруженными людьми, но никаких дополнительных сведений о стрелках нет. Аль-Саеди был командиром бригады Кербела, подразделения в поддерживаемой Ираном группировке шиитов PMF.
В Ираке убили лидера ополчения
Daily Mail
Примечательно, что центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, отказалось комментировать убийство командира.
В Ираке застрелили лидера ополченцев
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани, вероятно, была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР). А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран.
Оказалось, что Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала вопреки спорным данным разведки. Также президент США заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей".
По данным СМИ, Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани.
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