В Ираке рухнул военный вертолет США: все погибли

На западе Ирака, неподалеку от сирийской границы, разбился американский военно-транспортный вертолет Chinook.

В результате авиакатастрофы погибли восемь находившихся на его борту военнослужащих, передает CNN со ссылкой на возглавляемую США коалицию.

По имеющимся данным, разбившийся вертолет сопровождал многоцелевой вертолет Black Hawk и упал на западе провинции Анбар в районе фосфатного завода.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения судна. Для установления причины инцидента будет начато расследование", - сообщает коалиция.

По предварительным данным, судно не было сбито.

Как сообщал "Обозреватель", во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.