В Ираке начались похороны Сулеймани: первые фото с места события

В Багдаде (Ирак) в субботу, 4 января, начались похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани, которого ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.

Скорее всего после этого тело Сулеймани будет перевезено в Тегеран (Иран). Трансляцию ведет Телеканал 360 на Youtube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Именно в Тегеране5 января состоятся еще одни похороны погибшего генерала.

В Ираке начались похороны Сулеймани Милитарист

В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани Милитарист

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января Скриншот

В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани Скриншот

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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