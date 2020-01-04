В Ираке начались похороны Сулеймани: первые фото с места события

В Багдаде (Ирак) в субботу, 4 января, начались похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани, которого ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.
Скорее всего после этого тело Сулеймани будет перевезено в Тегеран (Иран). Трансляцию ведет Телеканал 360 на Youtube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Именно в Тегеране5 января состоятся еще одни похороны погибшего генерала.
В Ираке начались похороны Сулеймани
Милитарист
В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани
Милитарист
Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января
Скриншот
В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани
Скриншот
Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
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