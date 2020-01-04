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4 января • обновлено в 12:34
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В Ираке начались похороны Сулеймани: первые фото с места события

3.3т
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В Багдаде (Ирак) в субботу, 4 января, начались похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани, которого ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.

Скорее всего после этого тело Сулеймани будет перевезено в Тегеран (Иран). Трансляцию ведет Телеканал 360 на Youtube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Именно в Тегеране5 января состоятся еще одни похороны погибшего генерала.

В Ираке начались похороны Сулеймани

В Ираке начались похороны Сулеймани

Милитарист

Новости
Убийство генерала Сулеймани: как это было. Эксклюзивное видео-реконструкция
В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани

В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани

Милитарист

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января

Скриншот

В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани

В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала КСИР Касема Сулеймани

Скриншот

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января

Сулеймани ликвидировали во время воздушного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.

  • Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.

  • Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.

  • Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.

  • В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.

  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Ирак Багдад
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Получается что его тело на родину в Иран не отвезли, хотя судя по остаткам машины на фото вообще непонятно что там осталось от пассажиров и что они хоронят. Наверно все что там от людей осталось хоронят в одной могиле.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В ТОПКУ ЧЕРНОЖЕПОГО!!!
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